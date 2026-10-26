Z kraju Donald Tusk: czapki z głów. Premier podsumował wizyty w Indiach i Wietnamie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Tusk o "niespodziewanym prezencie". "Nie śmiejcie się z turbanów, to dla nich ważne" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Donald Tusk/X

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Tusk w mediach społecznościowych podsumował wizyty polskiej delegacji w Indiach i w Wietnamie. "Taki tydzień, że czapki z głów!" - napisał szef rządu.

Donald Tusk podsumował wizyty w Indiach i Wietnamie

- No tak, rzeczywiście można się pośmiać, ale powiem wam, że wizyta w Indiach to był strzał w dziesiątkę - zaczął wideo premier. Odwołuje się przy tym do nagrania stworzonego przez AI, na którym jest w turbanie, tańczy przed mauzoleum Tadż Mahal i zajada się ciastkiem.

- Podpisaliśmy trzynaście porozumień strategicznych, ważnych dla polskich firm i przedsiębiorców. Rynek indyjski się otwiera - powiedział Tusk.

Jak podkreślił, zawarte porozumienia otwierają przed polskimi firmami nowe możliwości m.in. w sektorach kolejowym, kosmicznym, farmaceutycznym, stoczniowym i zbrojeniowym.

Premier zaznaczył, że Indie są zainteresowane współpracą z Polską w sektorze kosmicznym. Jak dodał, polskie satelity cieszą się dużym zainteresowaniem na światowych rynkach. Wśród perspektywicznych obszarów współpracy wymienił również branżę farmaceutyczną i przemysł stoczniowy.

Taki tydzień, że czapki z głów! 😉 pic.twitter.com/3DFSdQCwY8 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 26, 2026 Rozwiń

>>> "Brama dla polskich firm". Tusk o współpracy z Indiami

Premier o taborze dla Indii

Premier zwrócił ponadto uwagę na porozumienie podpisane przez bydgoską firmę PESA, które dotyczy budowy taboru kolejowego dla Indii.

- Jeśli chodzi o farmaceutyki i przemysł stoczniowy, naprawdę jest z czego się cieszyć. PESA podpisała porozumienie w sprawie budowy taboru kolejowego dla Indii - przekazał Tusk.

Partnerstwo Polski i Wietnamu

Kolejnym etapem wizyty polskiej delegacji był Wietnam. Premier poinformował, że Polska i Wietnam podpisały partnerstwo strategiczne. Jednym z efektów rozmów może być także uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego między Warszawą a Hanoi.

- Możemy niedługo polecieć bezpośrednio z Warszawy do Hanoi - zapowiedział szef rządu.

Wśród najważniejszych dziedzin współpracy z Wietnamem Tusk wymienił turystykę, przemysł farmaceutyczny, branżę kosmetyczną oraz sektor zbrojeniowy. Podkreślił, że polskie leki i kosmetyki zyskują na popularności na wietnamskim rynku.

Tusk o wielkim zaufaniu

Zdaniem premiera fundamentem stosunków między Polską a Wietnamem jest wzajemne zaufanie, wynikające między innymi z podobnych doświadczeń historycznych obu państw.

- To, co stało się fundamentem relacji polsko-wietnamskich, to wielkie wzajemne zaufanie. Dość podobne, dramatyczne historie, a dzisiaj dwa kraje, które imponują całemu światu swoim wzrostem i rozwojem - powiedział Tusk.

Jak zaznaczył, ustalenia były efektem dwóch dni rozmów i spotkań w Wietnamie. - Naprawdę warto było - podsumował.

Wizyta premiera w Indiach i Wietnamie

Donald Tusk przebywał z wizytą w Indiach i Wietnamie w dniach 21-26 października 2026 roku. Celem podróży było zacieśnienie relacji politycznych i gospodarczych z dwoma ważnymi państwami Azji, zwiększenie możliwości eksportowych polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie pozycji Polski w regionie Indo-Pacyfiku.

Premierowi towarzyszyli przedstawiciele niemal 100 polskich firm. Program obejmował spotkania na szczeblu rządowym, fora gospodarcze i rozmowy dotyczące współpracy w sektorach strategicznych.