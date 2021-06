Tusk: autorskim pomysłem PiS są wyższe podatki, ze strony rządu mamy drożyznę

To jest mentalność trochę bolszewicka, czyli szukanie wszystkich możliwych podziałów w taki sposób, żeby móc wygrywać jakąś premię polityczną. Skończyła się wojna z LGBT, czy z kobietami, to w tej chwili jest wojna z przedsiębiorcami czy ludźmi przedsiębiorczymi albo chociaż takimi, którzy mają aspirację, żeby własnymi rękami coś zarobić - powiedział w programie "Jeden na Jeden" były szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk, odnosząc się do Polskiego Ładu.

- Warto sprawę tutaj bardzo mocno postawić. PiS i Kaczyński byli bardzo sceptyczni, a europosłowie PiS-u byli przeciwni Funduszowi Odbudowy w Europie - mówił. - Tak naprawdę jeśli było jakieś zagrożenie, że powstanie Fundusz Odbudowy czyli będą te pieniądze, to to zagrożenie rodziło się w Parlamencie Europejskim. Na szczęście poza europosłami PiS-u, niewielu w Europie było gotowych zakwestionować sens budowania tego funduszu - dodał.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.