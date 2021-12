Japoński miliarder: ci, którzy tak mówią, zapewne nigdy nie byli w kosmosie

Yusaku Maezawa poleciał w minioną środę na wycieczkę na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Japoński turysta kosmiczny nie zgodził się z osobami krytykującymi go za to, że źle wydał pieniądze. W wywiadzie dla Associated Press z przestrzeni kosmicznej powiedział, że w kosmosie jest "niesamowicie".

Kosmos dla bogatych

- Tak, to jest drogie, ale nie chodzi tylko o pieniądze. Potrzeba czasu, aby ciało przystosowało się do tego środowiska, a trening przygotowawczy zajmuje co najmniej kilka miesięcy. Szczerze mówiąc, jest to możliwe tylko dla osób, które mają czas, są sprawne fizycznie i mogą sobie na to pozwolić finansowo. Ale nie wiemy, czy tak samo będzie za dziesięć, dwadzieścia lat - skomentował miliarder.