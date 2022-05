Przelot dronem przez tunel w Świnoujściu. Zobacz efektowne nagranie

czytaj dalej

WIBOR ma zostać zastąpiony przez nowy wskaźnik. - Może być on niższy nawet o 1,5-2 punkty procentowe w stosunku do stosowanych powszechnie na rynku wskaźników terminowych. Zgodnie z regulacjami unijnymi musi być dodany tak zwany spread korygujący, by utrzymać tę samą wartość ekonomiczną - tłumaczy w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.