Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

TSUE w sprawie Turowa: kara na Polskę była prawidłowa

Kopalnia Turów
Kopalnia Turów może dalej działać. Jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego
Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniesione przez Polskę odwołanie od wyroku Sądu dotyczącego uchylenia okresowej kary pieniężnej nałożonej w sprawie kopalni Turów - donosi Maciej Sokołowski, brukselski korespondent "Faktów" TVN.

TSUE wydał wyrok w sprawie kar nałożonych na Polskę w sprawie Turowa. Trybunał nałożył na Polskę karę za brak wykonania środków tymczasowych - 68,5 mln euro. Postanowienie Trybunału nakazywało wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania orzeczenia i nakładało karę dzienną za jego złamanie. Wiceprezes stwierdziła, że kontynuacja wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów mogłaby wyrządzić – poprzez ingerencję w wody gruntowe – poważną i nieodwracalną szkodę dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Milionowe kary za Turów

Rząd PiS wydobycia nie wstrzymał i nie zapłacił kary, ale pieniądze zostały i tak potrącone z naszych funduszy.  Polska argumentowała, że kara nie była słuszna, bo przecież doszło do ugody z Czechami i potrącanie przez Komisję było niezasadne. Ugoda powinna była z mocą wsteczną anulować nałożone kary. Zdaniem Trybunału "kary nie można ani uchylić, ani zmienić ze skutkiem wstecznym. Wobec tego, działania podejmowane przez strony postępowania, w tym zawarcie ugody, nie mogą prowadzić do zmiany, stwierdzenia nieważności bądź uchylenia z mocą wsteczną postanowienia o zastosowaniu takiej okresowej kary pieniężnej. Zawarcie ugody między Republiką Czeską a Polską nie mogło zatem wygasić ciążącego na Polsce obowiązku zapłaty naliczonej już okresowej kary pieniężnej". Polska wniosła sprawę do Sądu UE (w tym wypadku to pierwsza instancja) ale ten oddalił skargę, uznając rację Komisji.

Wtedy Polska wniosła odwołanie do TSUE, dziś także Trybunał oddalił wniesione odwołanie, co zamyka sprawę. 

OGLĄDAJ: Inauguracja "Rady Pokoju" Donalda Trumpa
Donald Trump w Davos

Inauguracja "Rady Pokoju" Donalda Trumpa
NA ŻYWO

Donald Trump w Davos
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Maciej Sokołowski/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Spór o kopalnię TurówTSUE
Zobacz także:
Pilna wiadomość
Nowe dane z przemysłu
Z kraju
Pieniądze złoty portfel
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Mocna końcówka roku na rynku pracy"
Pieniądze
Malawi
Ceny paliw niemal podwoiły się w trzy miesiące. Władze winią poprzedni rząd
Ze świata
telefon szpieg hacker
Czy to "Rok 1984"? Weto zmienia układ sił
Maja Piotrowska
frank szwajcarski CHF
Dziś ważna decyzja dla frankowiczów. "Fundamentalne znaczenie"
Prawo
moskwa lotnisko - Media_works shutterstock_380305000
Były wycofane z użytku, ale znów będą latać. Rosja przywraca stare samoloty
Ze świata
broker, giełda, wall street
Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę
Rynki
Loty samolotem
Europosłowie opowiadają się za pasażerami. Kolejny rozdział trwającego od dekady sporu
Ze świata
Grenlandia
Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra pracy: Ziobro likwidował, my będziemy wzmacniać
Prawo
shutterstock_2642459917_1
Kaucja za "małpkę"? Podano, kiedy zapadnie decyzja
Z kraju
kosmetyki lapier do paznokci lakiery shutterstock_2459492205
Ta branża nie boi się kryzysu kosztów życia
Rynki
kominy fabryka elektrownia dym smog emisja shutterstock_130778297
Garstka firm odpowiada za połowę emisji
Ze świata
Elon Musk
Musk nazwał go "kompletnym idiotą". Szef największej linii Europy reaguje
Ze świata
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Wall Street odetchnęło. Trump łagodzi stanowisko
Ze świata
shutterstock_2473231629_1
Manna z nieba. Albo burrito. Nowy trend
Tech
shutterstock_2423248737
Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych
Ze świata
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Ukraina ujawnia skalę defraudacji środków państwowych
Ze świata
Donald Trump
Trump o gospodarce: "Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
Ze świata
filipiny antipolo smartfon shutterstock_1511643029
Wolta Filipin w sprawie narzędzia Muska
Tech
Czy dzieci powinny wręczać dziadkom alkohol?
Kontrowersyjne świętowanie. "To nie są niewinne żarty"
Zespół autorów
Justyna SucheckaNatalia SzostakKatarzyna Korzeniowska
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
Rynki
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
Ze świata
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
Ze świata
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
Z kraju
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
Ze świata
shutterstock_2462417869
Karnety na siłownie pod lupą. Urząd stawia zarzuty
Z kraju
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
Ze świata
Andrzej Domański
Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli
Ze świata
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica