Sąd pyta o prawa kredytobiorcy. Jest odpowiedź TSUE

Żądanie wydania umowy wraz z regulaminem od kredytodawcy

"Pytanie, jakie zostało zadane przez rzeczony Sąd sprowadzało się do kwestii ustalenia, czy artykuł 16 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (w kontekście zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej) należy interpretować w ten sposób, że konsument albo przedsiębiorca na którego konsument przelał swoje uprawnienia, ma prawo żądać wydania umowy wraz z regulaminem od kredytodawcy, a także wszelkich informacji dotyczących spłaty kredytu" – czytamy w informacji nadesłanej przez kancelarię prawną. Sprecyzowała ona, że chodzi o dokumenty, które są niezbędne do weryfikacji kwoty wypłaconych konsumentowi środków z tytułu zwrotu proporcjonalnej części całkowitych kosztów kredytu w związku z jego wcześniejszą spłatą, które to dokumenty są niezbędne do wytoczenia powództwa o ich zwrot. "Sąd Rejonowy uzasadniając skierowane pytanie, posłużył się prokonsumencką wykładnią wskazanego przepisu, podkreślając prawo konsumenta do uzyskania od kredytodawcy, w każdym czasie dokumentów niezbędnych do weryfikacji wysokości uzyskanych środków, czy też ewentualnego wytoczenia powództwa. W ocenie Sądu, możliwość pozyskania dokumentów dotyczących spłaty kredytu związana jest z zasadą skuteczności prawa Unii Europejskiej" – zaznaczono.