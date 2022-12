Trzy wielkie spółki bez zgody na podwyżki. Są jednak nowe wnioski

Ceny prądu

W pierwszej połowie lipca br. rzeczniczka prasowa URE Agnieszka Głośniewska informowała, że trzech z czterech tzw. sprzedawców z urzędu energii elektrycznej złożyło wnioski o zmianę obowiązującej taryfy na sprzedaż odbiorcom w gospodarstwach domowych. Sprzedawcy z urzędu, dla których Urząd zatwierdza taryfy na sprzedaż do gospodarstw domowych, to: Enea, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż i PGE Obrót.

Nowe wnioski w URE

Jak dodała, "mimo, że ceny zostały zamrożone i wprowadzone zostały limity cen to konieczne jest zatwierdzenie taryf tak jak co roku. Posłużą one jako punkt odniesienia do wypłaty rekompensat firmom energetycznym".