Trzy dekady od pierwszej sesji na GPW. Na otwarcie nie zdążyli z remontem

Trudne początki

Przygotowania do pierwszej sesji trwały dosłownie do ostatniej chwili. W siedzibie GPW robotnicy uwijali się jak w ukropie, ale i tak nie udało im się ukończyć remontu na czas. Na otwarcie giełdy musieli więc pochować sprzęt i wrócić do pracy w kolejnych dniach. Z parkietu wciąż unosił się zapach świeżego lakieru, do którego przyklejały się buty.