Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Jest zielone światło dla wniosku

Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego spełnia wymagania formalne - Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej dała zielone światło. Jednak opinia jest niewiążąca dla marszałka Sejmu, który teraz zdecyduje, czy zwrócić wniosek do wnioskodawców, czy skierować go do procedowania.

Opinia trafi do marszałka

- Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu podejmie decyzję co dalej z wnioskiem zrobić, czyli może go po prostu zatrzymać u siebie albo może go skierować do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i wtedy w trybie artykułu 7 ustawy o Trybunale Stanu rozpocznie się formalne procedowanie tego wniosku - dodał szef sejmowej komisji.