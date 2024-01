Trybunał Przyłębskiej i sprawa zmian w mediach. Jest przerwa

Trybunał Konstytucyjny rozpoczął we wtorek rozprawę w sprawie stosowania do jednostek publicznej radiofonii i telewizji przepisów umożliwiających likwidację spółek akcyjnych oraz przepisów umożliwiających odwołanie lub zawieszenie w czynnościach przez walne zgromadzenie członka zarządu. W południe przekazana została jednak informacja o zarządzeniu przerwy w rozprawie do czwartku.

Jak podał reporter TVN24 Michał Gołębiowski, w związku z "nowymi opiniami z zawartością merytoryczną" przewodnicząca składu Julia Przyłębska zarządziła przerwę w posiedzeniu w sprawie legalności przepisów, na podstawie których Bartłomiej Sienkiewicz wszczął likwidację mediów publicznych, do czwartku do godz. 10.

Trybunał rozstrzygnie w sprawie przepisów medialnych

Wniosek grupy posłów generalnie dotyczy oceny konstytucyjności ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie, w którym odsyła ona do Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do przepisów z tego kodeksu, mówiących o likwidacji i rozwiązaniu spółek kapitałowych oraz odwoływaniu i zawieszaniu członków zarządu tych spółek przez walne zgromadzenie. Jak wskazano w uzasadnieniu tego wniosku, zamieszczonego na stronie TK, norma pozwalająca de facto ministrowi na wszczęcie "procedury likwidacyjnej i rozwiązania tych spółek bez stosownych zmian ustawowych" może prowadzić "do instrumentalnego wykorzystywania mediów publicznych przez rząd - czy to w formie postawienia mediów publicznych w stan likwidacji i wymianę kadr na kadry spolegliwe wobec rządu", czy też do zlikwidowania mediów publicznych "za "nieprawomyślność" i krytykę rządu, a więc jako swoistą "karę".