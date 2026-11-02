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Z kraju

Apel polskiego biznesu. "Ten dorobek nie jest dany raz na zawsze"

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Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Czarzasty: Nawrocki wie, że jeżeli Trybunał zacznie działać zgodnie z prawem, to powie mu, że nie jest królem
Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski
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Polska Rada Przedsiębiorczości zaapelowała o "obniżenie temperatury debaty publicznej" w związku z kryzysem w Trybunale Konstytucyjnym. Forum współpracy największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce oceniło, że stabilność instytucji państwowych stanowi fundament zaufania inwestorów, które "nie jest dane raz na zawsze".

"Zwracamy się do przedstawicieli władz publicznych i wszystkich ugrupowań politycznych z apelem o obniżenie temperatury debaty publicznej, powstrzymanie eskalacji i podjęcie działań prowadzących do trwałego rozwiązania wieloletniego kryzysu i zapewnienia zgodnego z Konstytucją funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy w oświadczeniu rady.

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Wpływ kryzysu TK na gospodarkę

PRP stwierdziła, że "z najwyższym niepokojem obserwuje skutki tego kryzysu dla funkcjonowania państwa i zaufania do jego instytucji". "Polska potrzebuje niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który skutecznie wykonuje swoje zadania i zapewnia ochronę konstytucyjnych praw. Trwała stabilność instytucjonalna wymaga poszanowania praworządności" - wskazano.

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Rada zwróciła w swoim komunikacie uwagę na sukces, jaki polska gospodarka wypracowała w ostatnich latach. "Z kraju na dorobku staliśmy się wzorem udanej transformacji, stawianym za przykład w Europie i na świecie, a zaufanie inwestorów i partnerów zagranicznych do Polski systematycznie rosło. To wspólne osiągnięcie milionów pracowników, przedsiębiorców i kolejnych rządów, niezależnie od ich barw politycznych".

Zaznaczono jednak, że "ten dorobek nie jest dany raz na zawsze". "Fundamentem zaufania inwestorów, kredytodawców i partnerów zagranicznych są stabilność, praworządność, sprawność instytucji i przewidywalność prawa. Wieloletnia niepewność dotycząca funkcjonowania organu, który rozstrzyga o zgodności przepisów z Konstytucją, osłabia pewność obrotu gospodarczego" - czytamy.

W opinii rady dalsze trwanie kryzysu może przełożyć się na wyższy koszt kapitału, ostrożniejsze decyzje inwestycyjne i osłabienie wizerunku Polski jako bezpiecznego miejsca do prowadzenia biznesu. "Kapitał zaufania budowany przez dekady można stracić w ciągu kilku tygodni" - wskazano.

Postulaty Polskiej Rady Przedsiębiorczości

W komunikacie PRP zaapelowała o:

  • wyciszenie retoryki i ograniczanie napięć wokół Trybunału, tak aby ułatwiać rozwiązanie kryzysu i odbudowę zaufania obywateli do instytucji państwa,
  • podjęcie pilnych rozmów z udziałem Prezydenta RP, Rządu, Parlamentu i przedstawicieli wszystkich sił politycznych oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających zgodne z Konstytucją funkcjonowanie Trybunału, jego niezależność, niezawisłość jego sędziów i skuteczną ochronę konstytucyjnych praw,
  • prowadzenie wszelkich działań w granicach prawa, z poszanowaniem nadrzędności Konstytucji oraz konstytucyjnych kompetencji każdego z organów państwa.

"Potrzebujemy odpowiedzialnego przywództwa, wzajemnego szacunku i kierowania się interesem Polski i jej obywateli ponad bieżącymi sporami politycznymi. Łączący nas interes Polski powinien mieć pierwszeństwo przed dzielącymi nas różnicami" - podsumowano.

Rada Przedsiębiorczości to forum współpracy przedstawicieli dziewięciu największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 r., została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją. Rada reprezentuje blisko 330 tysięcy pracodawców zatrudniających ponad osiem milionów pracowników.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na stronach TK przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że przejęła kierowanie TK.

Wobec tych zdarzeń w piątek wieczorem prezydent przerwał lot do Senegalu i w nocy przyjechał do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a sędziami Trybunału wybranymi przez obecny Sejm. Rzecznik prezydenta zapowiedział, że kancelaria Nawrockiego złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

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TVN24

Po opuszczeniu TK Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbywały się rozmowy z niektórymi przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Wieczorem w sobotę orędzie wygłosił premier, który ocenił między innymi, że "atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego", a "państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości".

Korwin-Piotrowska zwołała na wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Zajmie się przyjęciem planu wydatków i dochodów TK oraz losowaniem składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnybiznesPrzedsiębiorstwaGospodarka
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