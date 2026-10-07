Z kraju Pracownicy Biedronki mają dość. "Kogo mam zawołać, jak nikogo nie ma?" Oprac. Wiktor Knowski |

Prezes UOKiK o karze nałożonej na właściciela sieci Biedronka Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "WP Finanse" na zmianach w Biedronce mają być często zaledwie 2-3 osoby. Muszą one nie tylko pilnować porządku na półkach, ale również obsługiwać kasy, również te samoobsługowe.

Biedronka zatrudnia ok. 90 tysięcy pracowników i jest największą siecią dyskontów w Polsce. Jej właścicielem jest portugalska grupa Jeronimo Martins.

Spór o warunki pracy w Biedronce

- Byłam świadkiem takiego zdarzenia, kiedy klient woła do kasjerki: "Może pani kogoś zawołać?" A ona, biedna, ze łzami w oczach powiedziała: "Ale kogo mam zawołać, jak nikogo nie ma?". Jest kierownik i osoba, która stoi na ladzie oraz kasjerka. A ona musi obsłużyć kasę mobilną i kasę samoobsługową - opowiada w rozmowie z WP Gabriela Kaim, przewodnicząca "Solidarności" w Biedronce.

Pracownicy mają często wykonywać jednocześnie zadania przynależne kilku różnym stanowiskom. Wprowadzony niedawno system butelkomatów jedynie dołożył pracownikom obowiązków. Przeciążenie ma przekładać się na wyraźny wzrost zwolnień lekarskich.

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Postulaty pracowników

Spór pracowników Biedronki z szefostwem sieci trwa już od lutego. Wówczas związki przedstawiły 10 postulatów, związanych przede wszystkim z organizacją pracy:

Podwyżka płac zasadniczych wszystkich pracowników o 1 tys. zł brutto od 1 lutego;

Zwiększenie obsad w sklepach, tak aby obowiązki dało się wykonać w podstawowym czasie pracy;

Stała obsada kas samoobsługowych, bez konieczności przerywania innych zadań;

Premia za obecność w pracy dla kierowników sklepów i ich zastępców - 500 zł brutto miesięcznie;

Miesięczna premia dla pracowników lad mięsnych w wysokości 500 zł;

Bon śniadaniowy o wartości 200 zł miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym;

Uporządkowanie zasad przyznawania premii i likwidacja - zdaniem związku - nierównego traktowania;

Ograniczenie nadmiernego obciążenia pracą fizyczną;

Realne dostosowanie norm czasowych do warunków pracy;

Możliwość informowania o działalności związkowej na tablicach ogłoszeń w sklepach.

Wrześniowe mediacje nie doprowadziły jednak do porozumienia. Teraz związki zdecydowały o przeprowadzeniu referendum strajkowego. Żeby było ono ważne, za przeprowadzeniem strajku musi być ponad połowa pracowników.

Wysłaliśmy pytania do biura prasowego Biedronki. Na odpowiedź czekamy.