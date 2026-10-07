Pracownicy Biedronki mają dość. "Kogo mam zawołać, jak nikogo nie ma?"
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "WP Finanse" na zmianach w Biedronce mają być często zaledwie 2-3 osoby. Muszą one nie tylko pilnować porządku na półkach, ale również obsługiwać kasy, również te samoobsługowe.
Biedronka zatrudnia ok. 90 tysięcy pracowników i jest największą siecią dyskontów w Polsce. Jej właścicielem jest portugalska grupa Jeronimo Martins.
Spór o warunki pracy w Biedronce
- Byłam świadkiem takiego zdarzenia, kiedy klient woła do kasjerki: "Może pani kogoś zawołać?" A ona, biedna, ze łzami w oczach powiedziała: "Ale kogo mam zawołać, jak nikogo nie ma?". Jest kierownik i osoba, która stoi na ladzie oraz kasjerka. A ona musi obsłużyć kasę mobilną i kasę samoobsługową - opowiada w rozmowie z WP Gabriela Kaim, przewodnicząca "Solidarności" w Biedronce.
Pracownicy mają często wykonywać jednocześnie zadania przynależne kilku różnym stanowiskom. Wprowadzony niedawno system butelkomatów jedynie dołożył pracownikom obowiązków. Przeciążenie ma przekładać się na wyraźny wzrost zwolnień lekarskich.
Postulaty pracowników
Spór pracowników Biedronki z szefostwem sieci trwa już od lutego. Wówczas związki przedstawiły 10 postulatów, związanych przede wszystkim z organizacją pracy:
- Podwyżka płac zasadniczych wszystkich pracowników o 1 tys. zł brutto od 1 lutego;
- Zwiększenie obsad w sklepach, tak aby obowiązki dało się wykonać w podstawowym czasie pracy;
- Stała obsada kas samoobsługowych, bez konieczności przerywania innych zadań;
- Premia za obecność w pracy dla kierowników sklepów i ich zastępców - 500 zł brutto miesięcznie;
- Miesięczna premia dla pracowników lad mięsnych w wysokości 500 zł;
- Bon śniadaniowy o wartości 200 zł miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym;
- Uporządkowanie zasad przyznawania premii i likwidacja - zdaniem związku - nierównego traktowania;
- Ograniczenie nadmiernego obciążenia pracą fizyczną;
- Realne dostosowanie norm czasowych do warunków pracy;
- Możliwość informowania o działalności związkowej na tablicach ogłoszeń w sklepach.
Wrześniowe mediacje nie doprowadziły jednak do porozumienia. Teraz związki zdecydowały o przeprowadzeniu referendum strajkowego. Żeby było ono ważne, za przeprowadzeniem strajku musi być ponad połowa pracowników.
Wysłaliśmy pytania do biura prasowego Biedronki. Na odpowiedź czekamy.