Z kraju Wyższa poprzeczka w spółkach Skarbu Państwa. Rząd zmienia zasady Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Premier Donald Tusk o propozycji podwyżki płac w budżetówce w 2027 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Zgodnie z wtorkową informacją na stronie kancelarii premiera Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem noweli, której celem jest wprowadzenie wymogu, by przy wskazywaniu kandydata na członka organu nadzorczego lub pełnomocnika wspólnika, składane było "oświadczenie o samoocenie".

Ma ono zawierać informacje o wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu kandydata, co ma pozwolić na weryfikację jego kompetencji. "Oświadczenie o samoocenie będzie zawierało informację na temat kompetencji istotnych w kontekście zapewnienia merytorycznego nadzoru nad spółką Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych" - wskazano.

Nowe wymogi do spółek Skarbu Państwa

Wymagania dotyczące kandydatów na członków organów nadzorczych również mają ulec zmianie, przykładowo wymagane będzie 7-letnie, a nie 5-letnie doświadczenie zawodowe.

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Ponadto rodzaje ukończonych studiów Master of Business Administration (MBA) uprawniających do obejmowania tej funkcji mają być ograniczone do jedynie tych MBA uzyskanych na uczelni posiadającej uprawienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego lub posiadającej akredytację określoną w odpowiednim rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na mocy projektowanej ustawy. Wprowadzone ma być też nowe kryterium - wymóg bycia członkiem zarządu dużego przedsiębiorcy przez co najmniej 5 lat.

Projektowana nowela zakłada również wprowadzenie podstawy prawnej umożliwiającej przekazywanie akcji lub udziałów przez państwowe osoby prawne na rzecz Skarbu Państwa na wniosek ministra właściwego ds. aktywów państwowych, za zgodą organu nadzorującego państwową osobę prawną lub za zgodą Rady Ministrów. Chodzi o ułatwienie tworzenia struktur holdingowych w spółkach Skarbu Państwa.

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Bez posłów i senatorów w radach nadzorczych

Przewiduje się również rozszerzenie wymogów, które muszą spełniać członkowie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Wśród tych zmian jest m.in. zasada, że członkiem Rady nie będzie mógł zostać poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego, czy osoba zasiadająca w organach administracji samorządowej, a minimalne doświadczenie zawodowe kandydata będzie musiało wynosić co najmniej 10 lat.

Resort aktywów dodatkowo chce uporządkować zasady informowania o wpłatach i odpisach do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, doprecyzować zasady prowadzenia ewidencji akcji Skarbu Państwa (chodzi o wskazanie, który podmiot odpowiada za ich ujmowanie w księgach rachunkowych) oraz utworzyć nowy system informatyczny do nadzoru właścicielskiego, co ma usprawnić analizę i nadzór nad państwowymi spółkami.

Rząd miałby przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w III kwartale 2026 roku.