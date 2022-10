Troje członków RPP chce dodatkowego posiedzenia. Jest stanowisko NBP

Troje senackich członków Rady Polityki Pieniężnej, Ludwik Kotecki, Joanna Tyrowicz i Przemysław Litwiniuk, wnioskują o zwołanie dodatkowego niedecyzyjnego posiedzenia RPP w listopadzie. Rada w przyszłym miesiącu będzie omawiać projekt inflacji i PKB oraz przyjmie opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. - To są ogromne rzeczy, każda z nich powinna zająć dwa dni - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Joanna Tyrowicz. Komunikat w tej sprawie opublikował Narodowy Bank Polski.

"Wspólnie z prof. Tyrowicz i prof. Litwiniukiem wysłaliśmy wczoraj do Prezesa NBP prośbę o zwołanie na początku listopada dodatkowego niedecyzyjnego spotkania RPP w sprawie regulaminu Rady i opinii do budżetu państwa" - napisał na Twitterze Kotecki.

O wniosku do prezesa NBP mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" Joanna Tyrowicz. Przyznała, że "od początku nie rozumie, dlaczego te posiedzenia są jednodniowe i tak krótkie".

Na uwagę, że może dla prezesa NBP Adama Glapińskiego jest wszystko jasne, odpowiedziała: "ja potrzebuje więcej czasu, więcej kontaktów z analitykami, ich prezentacji, czasu na dyskusje".

- Na najbliższe posiedzenie zostały zaplanowane następujące zadania: projekcja inflacji, która jest tylko trzy razy w roku, bieżąca analiza i analiza budżetu. To są ogromne rzeczy, każda z nich powinna zająć dwa dni - oceniła.

RPP. Będzie dodatkowe posiedzenie?

Według aktualnego harmonogramu, RPP ma obradować 9 listopada na jednodniowym, jedynym w miesiącu posiedzeniu decyzyjnym.

Jak wynika z treści pisma, do którego dotarła PAP Biznes, troje członków RPP wnioskuje w pierwszej kolejności o powrót do modelu co najmniej dwudniowych posiedzeń RPP w każdym miesiącu, począwszy od listopada.

"(...) Zgodnie z planem działania Rady na najbliższe (listopadowe) posiedzenie przypada, poza decyzją dotyczącą parametrów polityki pieniężnej, zarówno omówienie projekcji inflacji i PKB oraz przyjęcie Raportu o inflacji, jak również omówienie i przyjęcia opinii w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Opinia Rady do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 r. będzie zawierać ocenę Rady odnośnie do planowanego kształtu polityki fiskalnej, mającą istotne znaczenie ze względu na potrzebę koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w sposób możliwie najbardziej sprzyjający sprowadzeniu stopy inflacji do poziomu zgodnego z celem NBP. Jest to w obecnych warunkach bardzo wysokiej inflacji szczególnie ważne" - napisano.

Według trojga członków RPP, aby zapewnić adekwatną staranność RPP przy opiniowaniu projektu budżetu na 2023 r. praca nad opinią powinna być rozłożona na dwa dni.

"Umożliwiłoby to członkom Rady przedyskutowanie przedłożonego przez Zarząd NBP projektu tej opinii, wniesienie do niego ewentualnych uzupełnień i poprawek, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uspójnienia ostatecznej wersji opinii RPP" - dodano.

Do pisma członków RPP odniósł się Narodowy Bank Polski. Bank centralny przypomniał informację przekazaną mediom 10 października 2022 r. : "To nieprawda. Prezes NBP proponował członkom Rady powrót do rytmu i częstotliwości spotkań sprzed pandemii (dwa razy w miesiącu posiedzenie decyzyjne dwudniowe). Prof. Litwiniuk nie wykazał żadnego zainteresowania tą propozycją: - czytamy.

Dodatkowy wniosek

W przypadku braku akceptacji dla wyżej wymienionego wniosku, troje członków RPP złożyło osobny wniosek o zwołanie niedecyzyjnego posiedzenia RPP w dn. 8 listopada 2022 r. o godz. 11.00, z porządkiem obrad zawierającym punkty dotyczące omówienia projektu opinii ws. projektu budżetu państwa na przyszły rok oraz omówienia problematyki zmian w regulaminie RPP.

Punkt ws. regulaminu RPP, jak wskazano w piśmie, powinien służyć umówieniu warunków funkcjonowania Rady i sposobu ich poprawy w celu zapewnienia zgodności jego postanowień ze wzorcem konstytucyjnym i ustawowym.

