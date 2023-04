Produkty rolne z Ukrainy jadą przez Polskę. Szef KAS: kontrole nie tylko na granicy

Transporty będą elektronicznie plombowane i śledzone poprzez GPS. W pierwszym tygodniu będą też konwojowane. Ukraińskie produkty rolne nie mogą trafić na polski rynek, bo dalej obowiązuje zakaz importu. Muszą trafić do portu w Polsce lub wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej.

Tranzyt produktów rolnych z Ukrainy

Kontrole KAS nie tylko na granicy

Pytany o konsekwencje pozostawienie takiego zboża w Polsce przez transportującego towar, odparł, że grozi za to odpowiedzialność karno-skarbowa. - My puścimy taki transport z oczu w momencie, kiedy on wjedzie do portu celem załadowania np. zboża na statek lub też opuści granicę Polski - powiedział.