Potężne środki na transformację energetyczną. Wiceminister wskazał kierunki inwestycyjne

Jak mówił Guibourgé-Czetwertyński w czasie konferencji Europower, pieniądze te posłużą przede wszystkim do inwestycji dwóch rodzajów. Pierwszy obszar to przedsięwzięcia prowadzące na różne sposoby do redukcji emisji, drugi - to tworzenie nowych miejsc pracy, gwarantujących rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia - wskazał wiceminister.