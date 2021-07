Morawiecki: miną długie lata, zanim górnicze windy przestaną zjeżdżać pod ziemię

"Największe bogactwo Śląska"

- Śląsk, Górny Śląsk, całe województwo, to wielki potencjał przemysłu wydobywczego, górniczego, ale też potencjał możliwy do uruchomienia dla gospodarki 4.0, gospodarki przyszłości, opartej coraz bardziej o automatyzację, powodującej, że praca człowieka, nas, na Śląsku nie będzie taka brudna, nudna i niebezpieczna - mówił premier. Jak dodał, wiele powtarzalnych prac w wydobyciu wiąże się z wysokim poziomem zagrożenia dla życia człowieka, o czym często mówiono podczas rozmów z górnikami.

- Węgiel to jest nasze największe bogactwo Śląska, jeszcze większym kapitałem są ludzie - ocenił Morawiecki, wskazując na doświadczenie inżynierskie, projektowe i znajomość procesów przemysłowych śląskich pracowników. - To są ogromne wartości - przekonywał.

"Dzisiejsze pokolenie płaci wcześniejszym pokoleniom"

Jak zauważył, cenę za przemysł oparty na węglu zapłaciło środowisko naturalne, którego rekultywacja będzie wymagać "gigantycznych środków". - To jest niejako rachunek, który my, dzisiejsze pokolenie, płacimy wcześniejszym pokoleniom - powiedział Morawiecki.

- Miną jeszcze długie lata, zanim górnicze windy przestaną zjeżdżać pod ziemię, bo wiemy, że to proces rozłożony na dziesięciolecia. Ale właśnie te lata, te dekady są po to, żeby na Śląsku pojawiła się nowa infrastruktura przemysłowa i energetyczna. Pewnie kolejne pokolenia Ślązaków będą częściej wjeżdżać windami do góry na wysokie wieżowce, będą podejmować inne zawody i uważam, że to ogromna szansa dla nas, by wykonywać pracę nie tak niebezpieczną - ocenił premier.