"Praworządność może pozwolić na inwestycje długoterminowe"

Kluczowym elementem jest to, że jesteśmy w tracie ważnego procesu transformacji gospodarczej na świecie, ale również w Europie. Polska odgrywa w tej transformacji ważną rolę - zaznaczył na antenie TVN24 BiS Alfonso Garcia Mora, wiceprezes International Finance Corporation na Amerykę Łacińską i Karaiby. Zwrócił również uwagę, ze "praworządność ma wielkie znaczenie do tworzenia pewności, zaufania oraz może pozwolić na inwestycje długoterminowe".

Transformacja energetyczna. "Polska może bardzo dużo skorzystać"

- Jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. Zmiany łańcuchów dostaw w całej Europie prowadzą do tego, że Polska może bardzo dużo skorzystać. I faktycznie tak się dzieje, bo jest ona drugim pod względem wielkości producentem akumulatorów do samochodów elektrycznych. Ten obszar będzie się rozwijać - ocenił.

Praworządność a inwestycje długoterminowe

- Cały czas inwestycje są na poziomie 16 procent, a średnia europejska to 20 procent. Czyli polska gospodarka potrzebuje znacznie więcej inwestycji. Dodatkowe 4 procent obszaru inwestycyjnego w stosunku do PKB również doprowadzi do zdecydowanego wzrostu w kolejnych latach. Szacuje się, że jeśli ta luka zostanie zasypana, to uzyskamy dodatkowe 0,5 procenta PKB w kolejnej dekadzie - prognozował.