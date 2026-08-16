Politycy komentują wypadek polskiego autokaru. "Łączę się w modlitwie"
Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Dwanaścioro pasażerów zginęło, siedmioro kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałych 40 osób zostało lekko rannych. Zdarzenie komentują politycy z Polski i Węgier.
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Kondolencje polityków po wypadku autokaru na Węgrzech
Zdarzenie na Węgrzech skomentował w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki, który przekazał, że "z głębokim bólem przyjął tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru". "W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar" - napisał.
"12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową" - przekazał premier Donald Tusk.
"Tragiczna noc dla nas wszystkich po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Łączę się w bólu z rodzinami ofiar wypadku, a także z rannymi w tej olbrzymiej katastrofie drogowej. Węgierskie służby ratunkowe i medyczne robią wszystko, by pomóc tym, którzy ucierpieli w tragicznym wypadku" - napisał z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
"Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam im wyrazy głębokiego współczucia" - napisał w mediach społecznościowych szef Ministerstwa Infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że zlecił Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego "wzmocnione kontrole firm przewozowych i autokarów, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego pojazdów, czasu pracy i odpoczynku kierowców oraz sposobu przewożenia pasażerów".
Kondolencje złożyła również szefowa MSZ Węgier Anita Orban. "Węgry solidaryzują się z polskimi przyjaciółmi i zapewniają wszelką możliwą pomoc i wsparcie" - zapewniła.