Katastrofa na Węgrzech Politycy komentują wypadek polskiego autokaru. "Łączę się w modlitwie" Oprac. Wiktor Knowski |

Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Na miejscu pracują służby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

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Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Dwanaścioro pasażerów zginęło, siedmioro kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałych 40 osób zostało lekko rannych. Zdarzenie komentują politycy z Polski i Węgier.

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Kondolencje polityków po wypadku autokaru na Węgrzech

Zdarzenie na Węgrzech skomentował w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki, który przekazał, że "z głębokim bólem przyjął tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru". "W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar" - napisał.

Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków.

W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 16, 2026 Rozwiń

"12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową" - przekazał premier Donald Tusk.

12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.



Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026 Rozwiń

"Tragiczna noc dla nas wszystkich po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Łączę się w bólu z rodzinami ofiar wypadku, a także z rannymi w tej olbrzymiej katastrofie drogowej. Węgierskie służby ratunkowe i medyczne robią wszystko, by pomóc tym, którzy ucierpieli w tragicznym wypadku" - napisał z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tragiczna noc dla nas wszystkich po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Łączę sie w bólu z rodzinami ofiar wypadku, a także z rannymi w tej olbrzymiej katastrofie drogowej. Węgierskie służby ratunkowe i medyczne robią wszystko, by pomóc tym, którzy ucierpieli w tragicznym… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 16, 2026 Rozwiń

"Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam im wyrazy głębokiego współczucia" - napisał w mediach społecznościowych szef Ministerstwa Infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że zlecił Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego "wzmocnione kontrole firm przewozowych i autokarów, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego pojazdów, czasu pracy i odpoczynku kierowców oraz sposobu przewożenia pasażerów".

Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam im wyrazy głębokiego współczucia. Myślami jestem także z osobami poszkodowanymi i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia.



Bezpieczeństwo pasażerów musi być absolutnym… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) August 16, 2026 Rozwiń

Kondolencje złożyła również szefowa MSZ Węgier Anita Orban. "Węgry solidaryzują się z polskimi przyjaciółmi i zapewniają wszelką możliwą pomoc i wsparcie" - zapewniła.

My deepest condolences to @sikorskiradek and to the people of Poland following this tragic accident in Hungary. Our thoughts are with the victims, their families and the injured. Hungary stands with our Polish friends and is providing every possible assistance and support. — Anita Orban (@_OrbanAnita) August 16, 2026 Rozwiń