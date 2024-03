Totalizator Sportowy ma nowego prezesa

czytaj dalej

Rząd nie rezygnuje z podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych - zadeklarował we wtorek premier Donald Tusk. Szef rządu tłumaczył jednak, że w tym roku zmiana nie może zostać wprowadzona "ze względów finansowych, budżetowych". - Na pewno nie w tym roku, na pewno wcześniej niż przed końcem kadencji - zapewnił premier Tusk, odnosząc się do realizacji głośnej obietnicy wyborczej.