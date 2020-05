Wiceminister finansów przechodzi do państwowego banku

Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, który zajmował się publicznymi wydatkami, odchodzi z ministerstwa i przechodzi do państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego miejsce w resorcie finansów zajmie wiceminister nauki Sebastian Skuza.

Jako pierwszy o zmianach w resorcie informował "Dziennik Gazeta Prawna", który na początku marca pisał, iż z MF pożegna się wkrótce trzech wiceministrów. Dwóch z nich jest już poza resortem. To były już szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak i odpowiedzialny za efektywność wydatków i dyscyplinę finansów publicznych Leszek Skiba (został prezesem Banku Pekao). Teraz do tego grona dołączy Tomasz Robaczyński, który w gmachu przy ul. Świętokrzyskiej odpowiadał za budżet państwa.

Kim jest Tomasz Robaczyński?

Tomasz Robaczyński z MF był związany od 1999 roku. Do 2004 r. pracował w Biurze ds. Dyscypliny Finansów Publicznych, następnie w Departamencie Instytucji Płatniczej, którym kierował od 2007 r. Wiceministrem finansów został w marcu 2018 r. Wówczas na to stanowisko rozważana była także kandydatura Sebastiana Skuzy. Ostatecznie postawiono na Robaczyńskiego. Informatorzy "DGP" twierdzili, że do odejścia zbierał się już od wielu miesięcy i gdyby nie wybuch epidemii, pewnie opuściłby MF wcześniej.