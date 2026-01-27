To niechlubny rekord. Fala zwolnień w Polsce

Rynek pracy. Najczęstsze powody zmiany pracodawcy Źródło: TVN24

Dziennik "Rzeczpospolita" zwrócił uwagę, że rok 2025 był rekordowy pod względem zwolnień grupowych: zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys., najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008 - 2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r.

Gazeta wskazała, że skokowy wzrost wynikał ze zmian w Poczcie Polskiej, która chcąc zmienić regulamin wynagrodzeń, musiała zgłosić ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń. "Ale i bez niej zgłoszono w 2025 r. zwolnienia 46 tys. osób" - zaznaczyła.

Według "Rzeczpospolitej" społeczne emocje nasilał fakt, że za zwolnieniami stały znane firmy, w tym: PKP Cargo, meblarski gigant Black Red White, Beko, Henkel czy eksporter Eko-Okna. Gazeta dodała, że echem odbiła się fala zwolnień w centrach usług wspólnych m.in. Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heinekena i Shella, która dotknęła Kraków.

Eksperci: to jeszcze nie koniec

Zdaniem ekspertów, cytowanych przez "Rzeczpospolitą", fala zwolnień nie wyhamuje w najbliższym czasie. Piotr Kuron z firmy LHH, świadczącej usługi wsparcia dla zwalnianych pracowników, stwierdził, że wielu klientów zapowiada dalsze redukcje etatów. Według niego szczególnie narażone są branże przechodzące transformację - motoryzacja, firmy z łańcucha dostaw automotive oraz sektor IT.

- W ostatnich latach rynek pracy zmieniał się bardzo dynamicznie i nadal będzie się zmieniać. W rezultacie firmy będą jednocześnie zwalniać i zatrudniać pracowników - ocenił Kuron.

Ekspert zaznaczył również, że fala zwolnień w Polsce często jest pochodną problemów gospodarczych w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech, gdzie wciąż nie widać oznak ożywienia.

Firmy stawiają na automatyzację

"Rzeczpospolita" zwróciła uwagę, że część przedsiębiorstw dobrze radzi sobie z trudnymi warunkami, jednak wiele firm ma problem z przerzuceniem rosnących kosztów na klientów.

Jak przypomniał Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej , na wzrost kosztów wpływają m.in. wymogi regulacyjne, a także rosnąca płaca minimalna. W efekcie coraz więcej firm inwestuje w automatyzację procesów i systemy samoobsługowe - nie tylko w handlu czy gastronomii, ale także w bankowości i innych usługach.

"Część firm, próbując zmniejszyć zatrudnienie, szuka powodów do rozstania w bardziej rygorystycznym przestrzeganiu regulaminów. Przewinienia pracowników, które wcześniej tolerowano, teraz mogą się stać podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego albo propozycji odejścia za porozumieniem stron" - podsumował dziennik.

