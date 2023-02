Tłusty czwartek. Ile kosztują pączki w sklepach?

W tłusty czwartek klienci sięgną do kieszeni głębiej niż rok temu. Koszt surowców do produkcji pączków jest bowiem wyższy nawet o 30 procent niż rok temu. Według ekspertów w cukierniach można spodziewać się pączków po 4-5 zł, a cena tych rzemieślniczych przekroczy 10 zł. A ile zapłacimy w dyskontach? Sprawdziliśmy ceny w największych sieciach.

"W 2021 r. przeciętna konsumpcja wyniosła 280 g na osobę miesięcznie. W poprzednich latach w tłusty czwartek Polacy spożywali średnio 2,5 pączka na osobę, czyli ok. 750-1000 kcal. Jednak w związku z rekordowymi wzrostami cen surowców rolnych, energii oraz panującą inflacją konsumenci mogą w tym roku decydować się na ograniczenie zakupu słodkości albo wybór pączków i faworków z niższej półki cenowej" - ocenili.

Analityczka sektora Food&Agri w BNP Paribas Weronika Szymańska wskazała, że wzrosty cen składników przekładają się na wzrost kosztu surowca do produkcji pączków o ok. 20-30 proc. rdr w zależności od przepisu i jakości stosowanych materiałów. "Do tego dochodzą rosnące koszty pracy, opakowań, transportu, a przede wszystkim kluczowej dla branży energii" – podała.