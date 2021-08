Sanepid ostrzega przed produktem. "Nie należy używać"

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed produktem o nazwie: Tłuczek do ziemniaków Kmt Style "Sitko do łyżek". Sanepid podkreśla, że wykryto migrację szkodliwych dla zdrowia amin aromatycznych. GIS dodaje, by nie używać produktu do kontaktu z żywnością.