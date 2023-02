Pięć partii leku na tarczycę wycofanych z obrotu. "Nie można wykluczyć ryzyka dla zdrowia"

Tirosint Sol - wycofane partie

Alert o wycofaniu z USA i Hiszpanii

"Do GIF wpłynął Rapid Alert z organu amerykańskiego (U.S. Food and Drug Administration) informujący o prewencyjnym wycofaniu przez firmę IBSA Pharma Inc. na rynku amerykańskim wskazanych serii produktu leczniczego Tirosint Sol, w związku ze spadkiem zawartości substancji czynnej poniżej limitu. Dodatkowo, do GIF wpłynął Rapid Alert klasy II z organu hiszpańskiego (Spanish Agency of Medicines and Medical Devices), dotyczący wycofania na rynku hiszpańskim wskazanych serii ww. produktu leczniczego, występującego pod nazwą Solsint, w związku z uzyskaniem wyników poza specyfikacją w zakresie zawartości lewotyroksyny" - napisano w komunikacie.