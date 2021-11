LOT uruchomił bezpośrednie połączenie Warszawa-Tirana

Tirana - loty. LOT otwiera nowe połączenie

Pierwszy, rozkładowy rejs PLL LOT z Warszawy do Tirany odbył się we wtorek po południu samolotem typu Embraer.

- Lotnisko w Tiranie jest jednym z najlepiej rozwijających się portów w tym regionie. Mamy także plany na dalszy nasz rozwój i ekspansję. LOT jest częścią tego planu; polski przewoźnik jest naszym partnerem- powiedział. Jak dodał, połączenie to stwarza doskonałą okazję do tego, aby Albańczycy odwiedzili Polskę, a Polacy – Albanię.

Wiceprezes PLL LOT Michał Fijoł przypomniał, że pierwsze połączenie LOT-u do Tirany zostało zrealizowane 4 czerwca 2020 r. i był to rejs w ramach akcji "LOT na wakacje", czyli nie znajdujący się w regularnej siatce połączeń.

Loty do Tirany trzy razy w tygodniu

Dodał, że LOT do Tirany będzie latał trzy razy w tygodniu: we wtorki, środy i soboty, czas rejsu to ok. 2 godz.- W sezonie zimowym będziemy operować od listopada do połowy stycznia, a następnie od początku marca - powiedział.