Bilety na koncert gwiazdy z dopiskiem "brak widoku, tylko dźwięk"

The Weeknd, to artystyczny pseudonim Abela Makkonena Tesfaye, który przyjdzie do Polski z koncertem zaplanowanym na 9 sierpnia na stadionie PGE Narodowy. Laureat wielu nagród, w tym m.in. czterech Grammy, urodzony w Kanadzie syn etiopskich imigrantów zaczynał od publikowania materiałów na YouTubie (w 2009 r.), a obecnie jest jednym z najpopularniejszych wykonawców. Wystarczy wspomnieć, że w 2020 r. Tesfaye został wymieniony przez "Time" jako jedna z najbardziej wpływowych osób na świecie. Na jego koncert w Polsce czekało wielu fanów, ale gdy przyszło do kupowania biletów niektórych zaskoczyła oferta organizatora - firmy Live Nation. Nawet nie chodzi o ceny - za bilet pod sceną trzeba zapłacić ponad 1200 zł, zaś za najlepsze miejsca w sektorach ponad 1600 zł. Internauci zwrócili uwagę, że Live Nation sprzedaje bilety w opcji "brak widoku, tylko dźwięk". W cenie od 221 do 251 zł (bilet dla kolekcjonerów). "Odmawiam komentarza, bo zabrakło mi słów" - napisał na Twitterze bloger muzyczny Karol Ludwikowski.