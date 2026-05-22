Niebezpieczny składnik w suplementach. Wykryto THC z konopi

Sanepid przekazał, że wykrył substancję psychoaktywną tetrahydrokannabinol (THC) w kilku partiach suplementu diety marki Green Out. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreślili, że wskazane produkty stwarzają ryzyko dla zdrowia.

THC (tetrahydrokannabinol) to chemiczny składnik konopi. Jest on w Polsce uznany za substancję psychotropową, czyli zmieniającą postrzeganie i nastrój. Znajduje się w oficjalnym wykazie Ministra Zdrowia.

Suplement diety wycofany

GIS poinformował, że "po analizie zebranej w toku postępowania dokumentacji, właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w dniu 18.05.2026 r. wydał decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu przedmiotowych produktów oraz nakazującą ich wycofanie z obrotu".

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Fresh Bomb Sweet Strawberry Strong+, 100 ml. Data minimalnej trwałości: 12.2027;

Nazwa produktu: Fresh Bomb Lost Cherry Strong+, 100 ml12.2027. Data minimalnej trwałości: 12.2027;

Nazwa produktu: Fresh Bomb Citrus Mix Strong, 100 ml. Data minimalnej trwałości: 07.2027;

Nazwa produktu: Fresh Bomb Sour Apple Strong+, 100 ml. Data minimalnej trwałości: 12.2027;

Nazwa produktu: Pure Energy Amnesia Haze, 10 ml. Data minimalnej trwałości: 01.2027;

Nazwa produktu: Sour Bears, 130 g. Data minimalnej trwałości: 12.2026.

Producent: Dutch Therapy Maciej Kamiński, ul. Przemysłowa 35/3A1, 76-200 Słupsk.

Brak kontaktu z producentem

GIS zaznaczył, że przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej "kilkakrotnie próbowali kontaktować się z producentem (w siedzibie producenta, telefonicznie i mailowo), niestety bez powodzenia".

"W związku z tym projekt ostrzeżenia publicznego nie został skonsultowany z producentem ww. suplementów diety" - dodano.

