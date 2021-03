Testy na koronawirusa na warszawskim lotnisku. Podano koszt

Na Lotnisku Chopina w Warszawie uruchomiono dwa punkty, w których można wykonać testy w kierunku COVID-19 jeszcze przed opuszczeniem portu. Ich koszt waha się od 170 do 200 złotych. Od wtorku obowiązują nowe zasady kwarantanny granicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem wszyscy podróżujący do Polski, każdego rodzaju transportem, podlegają obowiązkowej, 10-dniowej kwarantannie.

Przybywających ze strefy Schengen z kwarantanny zwolni m.in. negatywny wynik testu w języku polskim lub angielskim, wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy. "Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie dysponuje negatywnym wynikiem testu, jest obowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsce pobytu, w którym odbędzie kwarantannę oraz numeru telefonu kontaktowego" - wyjaśnili przedstawiciele warszawskiego portu.

"Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej" - dodano.

Obowiązkową kwarantannę w przypadku osób przylatujących ze strefy Non Schengen uchyli wyłącznie negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany w Polsce. "Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonany po przylocie do Polski i wysłany do systemu informatycznego sanepidu w ciągu 48 godzin" - wskazano. Ponadto z kwarantanny są zwolnione m.in. osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionki dopuszczonej przez Unię Europejską.

W związku z wejściem nowych zasad kwarantanny granicznej Lotnisko Chopina w Warszawie poinformowało o uruchomieniu dwóch punktów do wykonywania testów w kierunku COVID-19 jeszcze przed opuszczeniem stołecznego portu.

Testy na Lotnisku Chopina w Warszawie

Jak wyjaśniono, pierwszy z punktów pobrań, zlokalizowany w terminalu przy gate 34-36, przed kontrolą zaświadczeń Straży Granicznej. Przedstawiciele portu wskazali, że punkt "został opracowany głównie z myślą o osobach przylatujących do Polski z krajów strefy Schengen".

Wykonywane są szybkie testy antygenowe, a czas oczekiwania - według informacji podanych na stronie lotniska - wynosi około 20 minut. Wynik jest wydawany w języku polskim. Koszt wynosi 170 zł, przyjmowane są płatności tylko kartą. Jak czytamy, punkt jest czynny codziennie, w godzinach planowych przylotów Schengen, tzn. od około 6.00 do około 24.00.

Drugi z punktów pobrań, zorganizowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, znajduje się w hali odbioru bagażu, przy taśmie nr 7. Jest on dostępny zarówno dla pasażerów Schengen oraz Non Schengen.

W punkcie wykonywane są szybkie testy antygentowe, a czas oczekiwania - podobnie jak w przypadku pierwszego punktu - wynosi około 20 minut. Wynik jest wydawany w formie papierowej w języku angielskim. Koszt wykonania testu wynosi 200 zł. Przedstawiciele warszawskiego portu podali, że punkt jest otwarty codziennie, od 6.30 do ostatniego planowego przylotu.

Najpopularniejsze lotniska

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które opublikowano w środę, wynika, że Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło najwięcej pasażerów w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku. Było to 4,8 mln pasażerów, czyli o niemal 9,6 mln mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak zaznaczono, był to wynik zbliżony do wyników osiągniętych przez porównywalne porty lotnicze zrzeszone w ACI Europe.

Na drugim miejscu znalazł się Port Lotniczy Kraków-Balice, który obsłużył w tym okresie 2,3 mln pasażerów. Oznaczało to spadek o 3,9 mln w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Na najniższym stopniu podium znalazło się lotnisko w Gdańsku - ok. 1,5 mln pasażerów, podczas gdy rok wcześniej było to 4,1 mln pasażerów.

ULC

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes