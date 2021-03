Czym różnią się testy na koronawirusa? Który i kiedy wybrać?

Testy na koronawirusa

Pierwsze z nich, czyli wykonywane przez publiczną służbę zdrowia testy PCR oraz testy antygenowe, są testami wymazowymi, a więc wykonywane są po pobraniu wymazu z górnych dróg oddechowych (z nosogardzieli). Testy na przeciwciała są natomiast testami serologicznymi, co oznacza, że do ich wykonania niezbędna jest próbka krwi.

Test PCR

Test PCR jest podstawowym testem zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). To test genetyczny, który w pobranym od pacjenta materiale wykrywa kod genetyczny wirusa SARS-CoV-2. W tym celu wykonany test musi zostać odesłany do laboratorium, a oczekiwanie na wynik wynosi od kilkunastu godzin do 3 dni.