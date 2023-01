Problem z testami combo. "NFZ wyda ponad 200 milionów złotych na bezwartościowe testy"

Testy combo - decyzja Rady Przejrzystości

Podkreśliła, że "by tak się stało, potrzebna była jednak rekomendacja rady i prezesa AOTMiT".

Odwołany przewodniczący rady

- Większość z nas była przekonana, że nie można dać pozytywnej rekomendacji tym testom. Zaproponowaliśmy, by refundować je w ramach pilotażu, a więc w bardzo ograniczonym zakresie - stwierdził cytowany przez "GW" prof. Rafał Niżankowski, były już przewodniczący rady.

Jak napisała gazeta, minister zdrowia "odwołał go, gdy okazało się, że rada wydała negatywną rekomendację w sprawie testów COMBO". "Stanowisko w radzie stracił też Mateusz Oczkowski, naczelnik wydziału refundacji w departamencie polityki lekowej w MZ" - czytamy.

"Mimo negatywnej rekomendacji 9 stycznia prezes NFZ wydał - na polecenie ministra Niedzielskiego - zarządzenie o refundacji testów. Za jeden płaci poradni 34 zł. To stosunkowo dużo, bo po tym, jak pojawiła się wiadomość, że będą w Polsce refundowane, mnożą się dostawy od różnych producentów i można je dostać już za 10 zł, podczas gdy jeszcze niedawno nikt ich sprzedawał za mniej niż 25 zł" - podała "Wyborcza".

MZ o testach combo

"Diagnostyka w placówkach POZ pozwoli na wykrycie najpopularniejszych w sezonie infekcyjnym wirusów i umożliwi szybkie podjęcie decyzji odnośnie do terapii pacjentów (...). Taką możliwość daje włączenie testów COMBO do wykazu świadczeń gwarantowanych, dostępnych w podstawowej opiece zdrowotnej (…). Dlatego po konsultacji z lekarzami zakaźnikami oraz epidemiologami podjęliśmy decyzję o włączeniu testów poliwalentnych do świadczeń gwarantowanych" - przekazało gazecie MZ.