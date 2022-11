Niedozwolone substancje w suplemencie diety. Ostrzeżenie

czytaj dalej

Inwestorzy rynkowi zachowują dystans i oceniają ryzyka związane ze wzrostem napięć geopolitycznych w regionie - wynika z raportów. - Niewyjaśniony incydent w Przewodowie wywołał spadek wartości złotego, natomiast nie widać znaczącego wzrostu wartości surowców w odpowiedzi na to zdarzenie - powiedział Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny Biznesalert w rozmowie z TVN24 Biznes. "Wiadomo, że ataki rakietowe Rosji na Ukrainę utrudniły dostawę energii do Mołdawii, ropy do Słowacji i Węgier, jednak tymczasowo" - zaznaczył.