Wielka sieć handlowa zamyka sklep internetowy

Tesco Polska po ośmiu latach zamyka sklep internetowy. Powodem są przygotowania do przejęcia marketów przez Salling Group, właściciela sieci Netto. Usługa E-zakupy nie jest objęta tą transakcją. Od 1 listopada Tesco będzie prowadzić tylko sprzedaż stacjonarną.

Tesco zamyka sklep internetowy

To ostatnie dni, w których można skorzystać z zakupów przez internet w Tesco. "W Warszawie, Opolu, Bielsku Białej i Gdyni zamówienia można składać do 23 października. Ostatnie dostawy w tych miastach dostarczone będą 24 października. W pozostałych miastach zamówienia można składać do 30 października. Ostatnie dostawy zostaną zrealizowane 31 października" - czytamy.