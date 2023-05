Nie będzie rozkładania wakacji na turnusy. Ministerstwo nie godzi się z postulatami branży

Termin wakacji - MEiN wyjaśnia

- Kalendarz roku szkolnego jest dostosowany do wymagań podstawy programowej realizowanej w szkołach, to znaczy ustalona prawem liczba dni dydaktycznych zapewnia szkole (nauczycielom i uczniom) możliwość realizacji programu nauczania w zakresie poszczególnych przedmiotów - zwraca uwagę rzeczniczka MEiN, Adrianna Całus-Polak.

- Biorąc pod uwagę terminy związane między innymi z egzaminami ósmoklasisty , maturalnymi, zawodowymi, rekrutacją do szkół i placówek, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, urlopami nauczycieli, MEiN nie rozważa zmiany organizacji roku szkolnego – dodała rzeczniczka.

Postulaty branży turystycznej

- Chcemy ustalić, jakie będą kolejne kroki z naszej strony w tej sprawie. Chcielibyśmy przedłużenia wypoczynku o dwa tygodnie w czerwcu i dwa tygodnie we wrześniu, ale kwestia terminów jest do dyskusji w szerszym gronie. Zdajemy sobie sprawę, że to kwestia organizacji całego roku szkolnego, ale mając na uwadze rozłożenie ferii zimowych, zmiany w letnim wypoczynku też są możliwe - powiedział Krupa.