Telus: jest pewne porozumienie z rolnikami

Była dyskusja o problemach. Doszliśmy do pewnego porozumienia - powiedział minister rolnictwa Robert Telus po spotkaniu z rolnikami. Dodał, że pozostała grupa postulatów rozbieżnych, których "nie da się zrealizować". - Jednak gdybyśmy procentowo policzyli to jest to kilka procent, raczej są postulaty zbieżne - mówił. Jednak rolnicy nie kończą protestów. - Zjeżdżamy z wałów, ale protest nie jest zakończony, będzie pogotowie protestacyjne do momentu, gdy załatwimy resztę naszych postulatów - powiedział przewodniczący rolniczych protestów w Szczecinie Stanisław Barna.

Szef resortu rolnictwa podczas briefingu prasowego w Szczecinie podkreślił, że po dwóch dniach - a właściwie dwóch tygodniach - rozmów i negocjacji z rolnikami protestującymi w Szczecinie, "wspólnie doszliśmy do pewnego porozumienia".

Minister podkreślił, że rząd zrealizował już kilka postulatów rolniczych. Przypomniał, że od 15 kwietnia zamknięto polską granicę dla zbóż i towarów przywożonych z Ukrainy; wydano też odpowiednie rozporządzenia dotyczące dopłat do zbóż i do nawozów; zrealizowano ponadto postulat rolników, aby pomocą objąć gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 ha.

Telus przekazał, że w nocy ze środy na czwartek rolnicy przedstawili kolejny postulat, który dotyczy dopłat do nawozów i zbóż w okresie jesiennym. - Dziś w nocy w rozmowie z panem premierem poszliśmy na kolejne ustępstwa (...) które pomagają polskiemu rolnictwu - poinformował.

Szef MRiRW przekazał, że rozmowy z rolnikami będą kontynuowane.

Pogotowie strajkowe rolników zostaje

Przewodniczący rolniczych protestów w Szczecinie ocenił, że rozmowy były bardzo trudne, ale przyniosły efekty. - Minister Telus podjął po ministrze Henryku Kowalczyku rękawicę i będą dopłaty do 300 ha i do wszystkich zbóż - mówił Stanisław Barna. - I o to chodziło nam od początku - przyznał. Dodał, że teraz trzeba przypilnować, żeby jak najwięcej zboża upłynnić przed żniwami. Zachęcił też rolników do sprzedaży ziarna z dopłatami.

Pytany o to, czy protest w Szczecinie zostanie zakończony, Stanisław Barna powiedział: "Zjeżdżamy z wałów (...), ale protest nie jest zakończony, będzie pogotowie protestacyjne do momentu, gdy załatwimy resztę naszych postulatów". Będziemy rozmawiać dalej - dodał.

Postulaty rolników

Rolnicy 13 kwietnia przekazali ministrowi rolnictwa podczas jego wizyty w Szczecinie 12 postulatów. Obejmują one takie zagadnienia, jak: tarcza antykryzysowa dla gospodarstw rodzinnych; gospodarowanie zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; obrót produktami rolno-spożywczymi z Ukrainy (w tym usuwanie negatywnych skutków niekontrolowanego importu m.in. zbóż, kukurydzy i rzepaku); uporządkowanie krajowych rynków rolnych związanych ze zbożami, kukurydzą i rzepakiem (zdaniem rolników "na czas uregulowania sytuacji na rynkach wewnętrznych" należy wprowadzić całkowity zakaz importu zbóż z Ukrainy, w tym zakaz transportu przez polskie porty); zawieszenie Zielonego Ładu i wprowadzenie specjalnego paliwa rolniczego.

W środę rozpoczęły się negocjacje obu stron w Barzkowicach (woj. zachodniopomorskie). Przed spotkaniem trwały prace w zespołach roboczych w blokach tematycznych związanych z postulatami rolników z województw zachodniopomorskiego i lubelskiego.

