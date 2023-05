Zabawka dla kota wycofana ze sprzedaży. "Może zagrażać zdrowiu"

czytaj dalej

Żeby rozebrać ten rynek na części składowe, przeanalizować go, jest to rzecz bardzo trudna. Wiele kłamstw krąży w przestrzeni publicznej dotyczącej ilości i kontroli zboża - powiedział na antenie TVN24 Radosław Iwański, redaktor naczelny magazynu Farmer. - Myślę, że na tym rynku będzie dochodziło do bardzo dużych nieprawidłowości - dodał.