Spór o blok w Jaworznie. "Nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody"

Tauron Wytwarzanie i Rafako planowały do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody. Tak się jednak nie stało. Do dnia 28 lutego 2023 roku strony nie uzgodniły ostatecznych warunków ugody - poinformowano w raporcie giełdowym. Negocjacje i mediacje są kontynuowane przed Sądem Polubownym.

Rafako i Tauron Wytwarzanie 7 lutego br. zawarły porozumienie. Jak podawano wówczas, spółki planowały do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody i podpisać ją do 8 marca 2023 roku. "W terminie do dnia 28 lutego 2023 roku nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody pomiędzy wykonawcą, spółką zależną i Tauron Wytwarzanie" - poinformowało Rafako we wtorkowym raporcie giełdowym.