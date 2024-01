Tauron sprzedaje udziały. Ma otrzymać ponad pół miliarda złotych

We wtorek spółka Tauron Polska Energia dostarczyła do siedziby AM Global Holding oświadczenie o przyjęciu oferty kupna. Jak poinformowano komunikacie, zgodnie z umową wspólników przeniesienie własności udziałów następuje w momencie uznania rachunku bankowego wskazanego przez Tauron kwotą równą cenie sprzedaży, co powinno nastąpić nie później niż 30 dnia roboczego od przyjęcia oferty przez Tauron.