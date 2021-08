Związkowcy z Taurona piszą do wicepremiera Sasina. Domagają się podjęcia "zdecydowanych działań"

Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia zaapelowała do wicepremiera Jacka Sasina "o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu naprawę" sytuacji w spółce. W piśmie datowanym na 12 sierpnia związkowcy odnieśli się do działań byłego już prezesa Pawła Strączyńskiego, który ustąpił ze stanowiska na początku sierpnia. "Zostawia po sobie kosztowny problem" - napisali w piśmie.

Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia skierowała pismo do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. "Rada Społeczna Grupy Tauron Polska Energia będąca przedstawicielem reprezentatywnych związków zawodowych w Spółkach Grupy po raz kolejny pisze do Pana Ministra zwracając uwagę na sposób zarządzania w Grupie Tauron, który w naszej ocenie jest niedopuszczalny" - napisano.

Tauron - zmiana prezesa

Na początku sierpnia z funkcji prezesa zarządu Tauron Polska Energia (TPE) ustąpił Paweł Strączyński. Strączyński pełnił to stanowisko od 1 kwietnia br. "Z przykrością stwierdzamy, że Prezes Paweł Strączyński w Grupie Tauron zostawia po sobie kosztowny problem" - czytamy w piśmie związkowców.

Rada Społeczna podała, że po objęciu funkcji prezesa, Strączyński "pierwszego dnia urzędowania wprowadził do firmy 9 osób: 6 doradców, 2 kierowców (specjalistów) i asystentkę". "Umowy o pracę podpisano z nimi od razu na czas nieokreślony, bez okresu próbnego, co jest praktyką niestosowaną w TPE. Porównując ich zarobki z wynagrodzeniami pracowników pracujących na równorzędnych lub podobnych stanowiskach zauważa się, że są one najwyższe" - zauważyli związkowcy. Ponadto - jak dodali - "otrzymali oni ryczałty na mieszkania, a doradcy dodatkowo samochody służbowe".