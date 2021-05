Była premier zapowiadała nową kopalnię, jest decyzja o zaprzestaniu budowy. W połowie inwestycji

Grupa Tauron zaprzestaje dalszej budowy szybu Grzegorz w Jaworznie. Inwestycja jest gotowa w około 50 procentach. - Tauron utrzyma tę inwestycję w stanie niepogorszonym. Wyłoży niezbędne kwoty, które spowodują, że stan tejże inwestycji się nie pogorszy – zapewnił prezes Taurona Paweł Strączyński. Budowę nowej kopalni wcześniej zapowiadała była premier Beata Szydło.

Spółka Tauron informowała w minionych latach, że budowa szybu Grzegorz, której łączny koszt szacowano na ponad 0,5 mld zł, to inwestycja kluczowa dla przyszłości kopalni Sobieski, należącej do spółki Tauron Wydobycie.

Zapowiadano, że ten głęboki docelowo na 870 m szyb ma uzyskać pełną funkcjonalność w 2023 roku, zaś po jego uruchomieniu podziemna droga dotarcia do ściany wydobywczej skróciłaby się o ponad połowę. Dzięki przedsięwzięciu kopalnia miała uzyskać dostęp do perspektywicznych złóż węgla.

Budowa szybu Grzegorz zatrzymana

W ostatnich miesiącach prace przy inwestycji znacząco spowolniły, a Tauron Wydobycie podjął rozmowy z generalnym wykonawcą robót na temat warunków ich dalszego prowadzenia. Jak ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprezes Taurona Jerzy Topolski, prowadzone z udziałem Prokuratorii Generalnej mediacje w tej sprawie powinny zakończyć się w tym roku – być może jeszcze w pierwszym półroczu.

- Grupa Tauron utrzymuje stan tej inwestycji tak, aby można było ją w każdej chwili kontynuować - do uzgodnionych parametrów technicznych (…), będących wynikiem mediacji – powiedział Topolski. Ocenił, że obecny stan zaawansowania inwestycji na ok. 50 procent.

- Jest prowadzone mrożenie górotworu, tak że w każdej chwili - po tym mrożeniu - jest możliwość kontynuowania w określonym zakresie tej inwestycji (…). Sam szyb jest wydrążony do głębokości 80 metrów, natomiast cała infrastruktura powierzchniowa do drążenia, jak i do docelowej eksploatacji, jest praktycznie albo w części ukończona, albo na ukończeniu – poinformował wiceprezes.

Budowa wieży szybowej i głębienie nowego szybu Grzegorz Andrzej Grygiel/PAP

"Budujemy nową kopalnię"

Przypomnijmy, że w przekazaniu terenu inwestycji nowego szybu górniczego we wrześniu 2017 roku uczestniczyła ówczesna premier Beata Szydło.

- Pamiętam takie czasy, gdy mówiono, że w górnictwie tak naprawdę to jest wszystko posprzątane i nic się nie da zrobić. Jak państwo widzicie, budujemy nową kopalnię, a ci którzy nie wierzą, że to będzie nowa kopalnia, niech spojrzą na tę makietę. To jest nowa kopalnia i to jest wielka satysfakcja, należą się brawa i podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, ale myślę to jest przede wszystkim bardzo dobry dzień dla polskiej gospodarki, bo to jest kolejna inwestycja tutaj w Grupie Tauron, którą ja mam zaszczyt otwierać – mówiła Szydło.

- To pokazuje, że Grupa Tauron nie tylko rozwija się, nie tylko daje nowe miejsca pracy już w tej chwili, ale w perspektywie, w przyszłości realizuje inwestycje, które będą budowały miejsca pracy na przyszłość, będą dawały możliwość rozwoju nie tylko tutaj regionowi, to nie tylko będzie dobra inwestycja dla Jaworzna, to nie tylko kopalnia Sobieski, ale cały region, przede wszystkim cała polska gospodarka będą z tego czerpały profity i polskie państwo będzie się rozwijało – podkreślała ówczesna szefowa rządu.

"Tauron utrzyma tę inwestycję w stanie niepogorszonym"

Prezes Taurona Paweł Strączyński przypomniał, że szyb Grzegorz stanowi potencjalne zabezpieczenie możliwości dalszej eksploatacji złóż kopalni Sobieski.

- Tauron utrzyma tę inwestycję w stanie niepogorszonym. Wyłoży niezbędne kwoty, które spowodują, że stan tejże inwestycji się nie pogorszy. Ta inwestycja będzie gotowa do prowadzenia, natomiast my, jako Tauron, tej inwestycji nie będziemy prowadzić - tak jak nie będziemy prowadzili już żadnych inwestycji związanych ze źródłami konwencjonalnymi – powiedział Strączyński. Podkreślił, że w zakresie aktywów węglowych, obecnie środki kierowane są wyłącznie na bieżące utrzymanie majątku.

- To co dla nas jest najważniejsze – po wydzieleniu aktywów węglowych (z Grupy Tauron do innego podmiotu – red.) chcemy pozostawić majątek nowemu właścicielowi w takim stanie, żeby mógł podejmować decyzje co do dalszych (…) kierunków eksploatacji – dodał Strączyński.

Rozmowy z wykonawcą

Prowadzone obecnie rozmowy z wykonawcą prac – jak relacjonował wiceprezes Topolski – dotyczą "warunków ewentualnego dalszego kontynuowania szybu Grzegorz, tak aby spełnił on minimum warunków technicznych i ekonomicznych dla eksploatacji złoża, zwłaszcza nowego złoża Dąb dla kopalni Sobieski i Janina". - Zakładamy połączenie tych dwóch zakładów górniczych w jedną zespoloną kopalnię – przypomniał wiceprezes Taurona.

- Myślę, że spółka Tauron Wydobycie, patrząc na efekty techniczne i ekonomiczne takiego połączenia, będzie to realizować (…) w układzie już docelowym, po wydzieleniu – podsumował Jerzy Topolski.

Według wcześniejszych informacji, docelowo aktywa wydobywcze Grupy Tauron mogą być z niej wydzielone – zgodnie z przyjętymi kierunkami dalszego działania górnictwa węgla kamiennego (energetycznego). Natomiast aktywa wytwórcze oparte na węglu mają trafić – jak zakłada przygotowany w resorcie aktywów państwowych plan – do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), gdzie znajdą się także kopalnie węgla brunatnego.

