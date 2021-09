Tauron bliżej wydzielenia kopalń. Podpisano list z ministerstwem

Grupa Tauron podała w środowym komunikacie, że list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki Tauron Wydobycie oznacza dla Grupy rozpoczęcie formalnych przygotowań do wydzielenia aktywów wydobywczych, z perspektywą do końca tego roku.

"W liście podpisanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i Tauron strony zgodnie oświadczyły, że podejmą wszelkie działania niezbędne do przygotowania i dokonania transakcji oraz będą w dobrej wierze prowadzić rozmowy, negocjacje i podejmować działania związane z tą transakcją" - poinformowała Grupa Tauron, w której powołano w tej sprawie specjalny zespół projektowy. Jego zadaniem są prace przygotowawczo-analityczne zmierzające do przeprowadzenia transakcji zbycia aktywów wydobywczych na rzecz Skarbu Państwa.

Tauron Wydobycie - kopalnie

Przypomniał, że wszystkie działania dotyczące pozycji kopalń spółki Tauron Wydobycie są projektowane w myśl podpisanej w maju br. z górniczymi związkami umowy społecznej określającej tempo i zasady transformacji górnictwa do 2049 roku. Zgodnie z tym dokumentem również kopalnie spółki Tauron Wydobycie mają być objęte m.in. dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych, do czasu ich stopniowego wygaszenia.