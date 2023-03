Tauron podpisał ugodę z Rafako

czytaj dalej

To duże ułatwienie, nie tylko w sytuacji, kiedy na przykład rodzice czy opiekunowie mieszkają w dużej odległości od siebie, ale też na przykład, jeśli jedno z nich pracuje w takich godzinach, że nie może stawić się w urzędzie - przekazał Centralny Ośrodek Informatyki, nawiązując do zmian w procedurze ubiegania się o paszport. Od 31 marca, jak podano na rządowych stronach, wniosek o paszport dla dziecka do 12. roku życia, ale też dla osoby ubezwłasnowolnionej, można złożyć online. Znikają też opłaty za wyrażenie zgody na wydanie paszportu.