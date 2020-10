Miliardy na dopłaty do pensji

Na ochronę miejsc pracy przeznaczono blisko 142 miliardy złotych z pakietów antykryzysowych – poinformowała we wtorek szefowa ministerstwa rodziny Marlena Maląg. - Samo dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników to niemal 17 miliardów złotych - dodała.

Ministerstwo rodziny zwróciło uwagę, że od uruchomienia pakietu antykryzysowego w jego pierwotnym kształcie minęło ponad pół roku. Następne tygodnie przyniosły kolejne jego rozszerzenia, do tego doszły także pakiet finansowy Polskiego Funduszu Rozwoju i pomocowy Banku Gospodarstwa Krajowego, co – jak podkreślił resort – umożliwiło szersze wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii.

- Ostatnie pół roku to czas wspólnej ciężkiej walki o ochronę miejsc pracy. Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców w ramach wszystkich tarcz to już 141,96 mld zł. Samo dofinansowanie do wynagrodzeń 4 mln pracowników to 16,95 mld zł – przekazała minister Maląg.