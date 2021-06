Przedsiębiorcy o zapowiedzi premiera. "W wyjątkowej sytuacji potrzebujemy nadzwyczajnych działań"

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował , że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej. Zaznaczył, że to kolejny zastrzyk 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców.

"Bardzo dobre posunięcie"

Zmiany w tarczy

BCC odniósł się też do przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu uchwały dot. Tarczy Finansowej PFR. "Zaproponowane zmiany pozwolą na skorzystanie z programu jeszcze większej liczbie firm" - uważa organizacja.

Jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, nowe rozwiązania to m.in. umożliwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom złożenia odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie – do 23 sierpnia 2021 r.

Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. w tej sprawie. Rząd wydłuży też termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r. - zaznaczono.