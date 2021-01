Od północy po pomoc. "Obecna tarcza nie jest już dla wszystkich firm"

Mikro, małe i średnie firmy będą mogły składać wnioski o wsparcie z tak zwanej Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju od północy z czwartku na piątek - poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Podkreślił, że tym razem wsparcie będzie skierowane do wybranych branż, określonych odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowały tak zwaną Tarczę Finansową 2.0. Ma ona umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19.

Pomoc tylko dla niektórych firm

- Po północy z czwartku na piątek w serwisach transakcyjnych banków w Polsce pojawią się wnioski elektroniczne, które umożliwią firmom ubieganie się o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR - powiedział Marczuk.

- Obecna tarcza nie jest już dla wszystkich firm, ale dla tych osób, które zostały najbardziej dotknięte pandemią. Dotyczy to firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - przekazał. Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne, fitness, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 mld zł.

- Pomoc przewiduje 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających od 1 do 9 osób i kolejne 6,5 mld dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według naszych szacunków, z Tarczy może skorzystać ok. 40-70 tys. firm. Kwota, jaka jest na to zarezerwowana, to do 13 mld zł - powiedział.

Warunki

Jak mówi Marczuk, subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.

- Trzeba pamiętać, że są określone reguły tego programu, co oznacza, że trzeba spełniać warunki związane z prowadzeniem biznesu pod danym kodem PKD. Chodzi m.in. o określone spadki przychodu, to jest 2020 rok do 2019 o co najmniej 30 proc. Te większe przedsiębiorstwa będą otrzymywać refundację 70 proc. straty, którą sami będą obliczać, ale później będą się musieli z tego rozliczyć fizycznie pod koniec tego roku - powiedział.

W przypadku mikrofirm, spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji zależna będzie od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Dla małych i średnich firm spadek obrotów określono na minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Subwencja może wynieść 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

- Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób, za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Sam proces składania wniosków, co do zasady, jest kilkuminutowy - powiedział Marczuk. Jak dodał, jeśli przedsiębiorcy złożą wnioski jeszcze w piątek, to w poniedziałek mogą już otrzymać przelew.

Specjalne szkolenie

Marczuk przypomniał, że przedsiębiorcy, zanim przystąpią do wypełniania wniosków, powinni zapoznać się z zasadami programu. - Od 4 stycznia prowadzimy codziennie szkolenie, można się na nie zapisać na naszej stronie internetowej pfr.pl. Zdarzały się w pierwszej tarczy takie przypadki, że przedsiębiorcy wpisywali o wiele niższe kwoty, niż mogli wnioskować. Później trzeba było prostować to w postepowaniach wyjaśniających. Prosimy o przygotowanie się i dość skrupulatne wypełnienie wniosku - powiedział Marczuk.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Autor:mp/dap

Źródło: PAP