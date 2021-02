"Dla mnie to jest ogromna kwota, bo ja tyle nie zarabiam". Sąd zalany skargami przedsiębiorców

Tylko do sądu administracyjnego w Warszawie trafiło ponad tysiąc skarg przedsiębiorców, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zwolnienia z opłacania składek. Właściciele firm liczą na szybkie wyroki, bo w czasie pandemii dla nich każdy grosz to być albo nie być. Materiał programu "Polska i Świat".

W czasie pandemii liczy się każda złotówka i każdy klient. Właścicielce restauracji Sól i Cukier w Warszawie Marcie Słowik już skończyły się oszczędności, gdyby nie pomoc rodziny firma już dawno by upadła.

Bez zwolnienia ze składek

Jej wniosek dotyczył marca i kwietnia zeszłego roku, czyli samego początku pandemii. ZUS wydał decyzję odmowną. Po wielu tygodniach walki z urzędnikami postanowiła oddać sprawę do sądu.

- Nie mogłam uzyskać rzetelnej odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Spełniam wszystkie warunki, po prostu bardzo mnie to skrzywdziło – mówiła.

Sądy zalane skargami

To dużo, bo aż połowa spraw, które trafią do odpowiedniego wydziału tego jednego sądu w Warszawie.

Zaskarżeń może być więcej

Takich skarg do sądu może być więcej, czego nie wyklucza nawet sam ZUS. - Ustawodawca jasno wskazał, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać taką pomoc – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS przekonuje, że zrobił co mógł, by pomóc przedsiębiorcom i podaje statystyki. Pozytywną decyzję o zwolnieniu ze składek otrzymały dwa miliony firm, to pomoc na kwotę 13 miliardów złotych, ale liczba odmów też jest duża – dotyczy blisko 100 tysięcy firm.