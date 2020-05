"Tarcza 4.0" do dalszych prac. Lewica: przerzuca koszty kryzysu na pracowników

Podczas środowej debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektu kluby KO i Lewicy złożyły wnioski o jego odrzucenie. Według opozycji, tarcza to propozycja "antypracownicza" i zachęcać będzie do zwolnień. PiS z kolei argumentował, że projekt, poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów, pozwoli utrzymać płynność firmom.