Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona. "Walka z Putinem ma swoje koszty"

Jak mówił premier, "koszty tego ponosimy w wyższych cenach paliwa, w wyższych cenach gazu, ale także w innych cenach surowców". - Te surowce przekładają się na przykład na żywność - wyższe ceny zboża to wyższe ceny żywności. Ale ta walka jest naszą walką o niepodległość. To jest walka o to, żebyśmy znowu nie byli niewolnikami Rosji, tak jak przez dziesięciolecia, przez stulecia, bo wtedy poniesiemy cenę dużo dłuższą - stwierdził Morawiecki.

Inflacja w Polsce

Mateusz Morawiecki o Baltic Pipe

Premier zwracał też uwagę na inne projektu rządu, z których kpiono. W tym kontekście wskazał na przekop Mierzei Wiślanej, powołanie WOT, a także na Baltic Pipe. - Okazało się to krytycznie ważną infrastrukturą, która dzisiaj uniezależnia nas od rosyjskiego szantażysty, który przykłada pistolet do głowy zachodnioeuropejskim krajom. A z przestępcami nie robi się interesów, ze zbrodniarzami nie robi się interesów, a tym bardziej ze zbrodniarzami wojennymi - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu zauważył, że "to co dzieje się na Ukrainie, to wielka przestroga dla całej Europy". - Dziś Europa jednoczy się wokół tego celu – uniezależnienia się od rosyjskiego szantażu. To o co apelowaliśmy od wielu lat, staje się dzisiaj faktem, polityką UE. Ta skompromitowana polityka UE, polityka, która ma twarz Gerharda Schroedera, odchodzi do lamusa. Wiemy o tym dzisiaj już dobrze i wiemy też, że tutaj, na takim placu budowy jak ten, rozgrywa się kwestia niezależności - mówił.