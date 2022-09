Tarcza antyinflacyjna na dłużej. Jest decyzja Sejmu

Sejm w czwartek uchwalił nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu między innymi zawieszenie na dwa lata przepisów o podatku minimalnym i wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku.

Nowy akt prawny m.in. zawiesza na dwa lata przepisy o podatku minimalnym, wydłuża tarczę antyinflacyjną do końca roku 2022 oraz utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. w roku 2023 i kolejnych latach, wiążąc je z wydatkami na obronę.

Posłowie w trakcie głosowania odrzucili poprawki opozycji, która chciała m.in. doprowadzić do obniżenia stawek VAT do 7 i 22 proc. w roku 2023, czy obniżenia progu rentowności, przy którym zaczyna się stosowanie podatku minimalnego - z 2 proc. zapisanych w projekcie do 1 proc. Opozycja proponowała także wykreślenie obowiązku informowania przez sprzedawców paliw czy energii o tym, że stosowane są obniżki podatków wskutek działania tarczy antyinflacyjnej.