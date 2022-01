Od wtorku czasowa obniżka VAT. Oto lista produktów

We wtorek wchodzi w życie nowa odsłona tarczy antyinflacyjnej - przypomniał rzecznik rządu Piotr Mueller. VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 procent spadnie do 0 procent, a z 23 do 8 procent zostanie obniżony VAT na paliwa silnikowe. VAT na gaz zostanie obniżony z 8 do 0 procent. Poniżej lista produktów, które zostaną objęte niższym podatkiem.

- Państwo rezygnuje z części danin po to, aby ograniczyć działania inflacyjne - mówił w poniedziałek Mueller. Jak stwierdził, w życie wejdą m. in. obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 proc., co - jak stwierdził - oznacza kilkadziesiąt groszy na litrze. To również obniżenie z 5 do 0 proc. VAT na podstawowe produkty żywnościowe, obniżenie VAT na gaz z 8 do 0 proc., na ciepło do 5 proc. i na nawozy do zera - mówił rzecznik rządu.

- Te wszystkie działania mają spowodować, że inflacja zmniejszy swoje tempo, że wzrost cen będzie zahamowany - zaznaczył.

Obniżka VAT na żywność - lista produktów

Zgodnie z ustawą 0 proc. stawka VAT obejmie podstawowe produkty żywnościowe i napoje opodatkowane obecnie stawką 5 proc.

Jak wynika z wyjaśnień zamieszczonych przez Ministerstwo Finansów chodzi tutaj o takie produkty jak:

- mięso i podroby jadalne, - ryby, skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne - z wyłączeniem homarów i ośmiornic, - produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny, - warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, - owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów, - zboża, - produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze; - nasiona i owoce oleiste, ziarna, - tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, lub mikrobiologicznego, - wody - włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, - jogurty, maślanki, kefiry, lody, - napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc. składu surowcowego, - dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Niższy VAT na paliwa, nawozy, gaz i energię

Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera.

VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Koszt dla budżetu państwa

Obniżka VAT ma kosztować budżet państwa ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje to ok. 2,92 mld zł, paliwa to koszt ok. 3,11 mld zł, nawozy - 0,52 mld zł, gaz - ok. 2,09 mld zł, energia elektryczna - ok. 2,30 mld zł, energia cieplną - ok. 0,67 mld zł.

Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od wtorku, 1 lutego, do 31 lipca 2022 r.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes